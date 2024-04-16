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Царьград

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У пермского «Новомета» новый генеральный директор

У пермского «Новомета» новый генеральный директор

Новый руководитель был утвержден на заседании совета директоров 15 апреля.Пермский «Новомет», один из крупнейших активов «Роснано» меняет своего генерального директора, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госкорпорации.

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