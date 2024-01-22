Театр абсурда
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Театр абсурда

8 632 подписчика

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Донецк имеет право это сказать

Донецк имеет право это сказать

Политнавигатор Евгения Мартынова, журналист из Донецка, где в воскресенье обстрелом ВСУ в очередной раз были убиты десятки случайных прохожих, в колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает о претензиях со стороны «пророссийских» жителей Одессы и Харькова, часто в последнее время обвиняющих Москву в «неправильном» ходе СВО.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
Очень прискорбно  печально!!!!Думу туда надо перевести из Москвы!!! Пусть там &quot;думают!&quot;
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21 час.
Татьяна Чайка
На Украине больше нет «мирняка»,поняла это пообщавшись с беглыми в Европу.Даже те,кто сбежал,не захотев идти на фронт,это не те,кто «за мир,за правду,за мирный Донбасс».Это трУсы,высоко ценящие свою личную жизнь,плюющие на жизнь соседей,их детей и Мир.Слышала их отзывы на убийство детей донбассовских:»та цэж нэ у нас».На этом ВСЁ.
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20 час.
Лариса Фомичева
Сколько же хохлятской и прохохлятской сволоты на этой трагедии пытаются пропиариться? 8 630 подписчиков-хочешь больше? Прямо все буквально издрочились.Хочешь помочь-так помоги деньгами.Ан нет,тебе,блоггер-фюрер,овоны самой нужны.
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20 час.

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