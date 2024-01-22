Политнавигатор Евгения Мартынова, журналист из Донецка, где в воскресенье обстрелом ВСУ в очередной раз были убиты десятки случайных прохожих, в колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает о претензиях со стороны «пророссийских» жителей Одессы и Харькова, часто в последнее время обвиняющих Москву в «неправильном» ходе СВО.
Донецк имеет право это сказать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Сторублевцев
Очень прискорбно печально!!!!Думу туда надо перевести из Москвы!!! Пусть там "думают!"
Ответить
21 час.
Татьяна Чайка
На Украине больше нет «мирняка»,поняла это пообщавшись с беглыми в Европу.Даже те,кто сбежал,не захотев идти на фронт,это не те,кто «за мир,за правду,за мирный Донбасс».Это трУсы,высоко ценящие свою личную жизнь,плюющие на жизнь соседей,их детей и Мир.Слышала их отзывы на убийство детей донбассовских:»та цэж нэ у нас».На этом ВСЁ.
Ответить
20 час.
Лариса Фомичева
Сколько же хохлятской и прохохлятской сволоты на этой трагедии пытаются пропиариться? 8 630 подписчиков-хочешь больше? Прямо все буквально издрочились.Хочешь помочь-так помоги деньгами.Ан нет,тебе,блоггер-фюрер,овоны самой нужны.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии