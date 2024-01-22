Донецк имеет право это сказать

Татьяна Чайка

На Украине больше нет «мирняка»,поняла это пообщавшись с беглыми в Европу.Даже те,кто сбежал,не захотев идти на фронт,это не те,кто «за мир,за правду,за мирный Донбасс».Это трУсы,высоко ценящие свою личную жизнь,плюющие на жизнь соседей,их детей и Мир.Слышала их отзывы на убийство детей донбассовских:»та цэж нэ у нас».На этом ВСЁ.