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Бен Симмонс остался в стороне от общего приветствия «Сиксерс» и сразу ушел в раздевалку

Разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс принял участие в тренировке команды, но не проявил энтузиазма. После завершения занятия Симмонс остался в стороне от общего приветствия баскетболистов и тренеров «76-х», а затем сразу же отправился в раздевалку.

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