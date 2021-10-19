Бен Симмонс остался в стороне от общего приветствия «Сиксерс» и сразу ушел в раздевалку

Разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс принял участие в тренировке команды, но не проявил энтузиазма. После завершения занятия Симмонс остался в стороне от общего приветствия баскетболистов и тренеров «76-х», а затем сразу же отправился в раздевалку.