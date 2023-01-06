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Пентагон: США впервые передают Киеву САУ Paladin

Пентагон: США впервые передают Киеву САУ Paladin

Зампомошника главы американского МО Лаура Купер выступила с утверждением о том, что государство в первый раз направит киевскому режиму ряд САУ Paladin, которые будут призваны увеличить степень мобильности Вооружённых сил страны в местах сражений.

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