Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна
    Всё живое должно жить,тем более одомашненные человеком и полностью от него зависящие.Озверевших и бездомных людей, вы...Орловский депутат...
  • Александр Котов
    Надо разрешить отстрел бродячих собак и проблемы не будет.Орловский депутат...
  • Яна
    Идея неплохая. Организовать при  организациях приюты для животных, ввести в штат кинолога и ветеринара, можно только ...Орловский депутат...

Орловский депутат Макаров предложил закрепить бродячих собак за организациями

Орловский депутат Макаров предложил закрепить бродячих собак за организациями

Депутат Орловского облсовета Виктор Макаров выступил с предложением закрепить бродячих собак за организациями региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Я
Яна
Идея неплохая. Организовать при  организациях приюты для животных, ввести в штат кинолога и ветеринара, можно только ветеринара. И всем будет хорошо.
Ответить
20 час.
Александр Котов
Надо разрешить отстрел бродячих собак и проблемы не будет.
Ответить
19 час.
Я
Яна
Всё живое должно жить,тем более одомашненные человеком и полностью от него зависящие.Озверевших и бездомных людей, вы же не предлагаете отстреливать? Озверевшие, кстати, тоже представляют угрозу населению. Но их содержат в заключении, кормят.. Если подумать, на хрен они нужны обществу?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх