Орловский депутат Макаров предложил закрепить бродячих собак за организациями

Идея неплохая. Организовать при организациях приюты для животных, ввести в штат кинолога и ветеринара, можно только ветеринара. И всем будет хорошо.

Я

Яна

Всё живое должно жить,тем более одомашненные человеком и полностью от него зависящие.Озверевших и бездомных людей, вы же не предлагаете отстреливать? Озверевшие, кстати, тоже представляют угрозу населению. Но их содержат в заключении, кормят.. Если подумать, на хрен они нужны обществу?