Депутат Орловского облсовета Виктор Макаров выступил с предложением закрепить бродячих собак за организациями региона.
Орловский депутат Макаров предложил закрепить бродячих собак за организациями
Комментарии
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Я
Яна
Идея неплохая. Организовать при организациях приюты для животных, ввести в штат кинолога и ветеринара, можно только ветеринара. И всем будет хорошо.
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20 час.
Александр Котов
Надо разрешить отстрел бродячих собак и проблемы не будет.
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19 час.
Я
Яна
Всё живое должно жить,тем более одомашненные человеком и полностью от него зависящие.Озверевших и бездомных людей, вы же не предлагаете отстреливать? Озверевшие, кстати, тоже представляют угрозу населению. Но их содержат в заключении, кормят.. Если подумать, на хрен они нужны обществу?
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17 час.
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