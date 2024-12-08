Добролюбовкаа приглашает на презентацию книги о сказителях Севера

Первый том подарочного издания «Сказители Севера» подготовлен Карпогорской центральной библиотекойПроект «Инициативы Пинежья» по изданию этой книги получил финансирование в рамках второго конкурса грантов губернаторского центра Архангельской области.
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