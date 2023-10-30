В ГИБДД рассказали об ограничении движения на М-5 в Челябинской области

В воскресенье, 29 октября, из-за снегопада и плохой видимости запрет объявляли несколько раз.В понедельник, 30 октября, на федеральной дороге М-5 в Челябинской области снят запрет на движение транспорта на участке от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль.