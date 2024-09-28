Гладков: три человека ранены после атаки FPV-дрона на белгородское село

В селе Красный Октябрь Белгородской области FPV-дрон ???(от англ. First Person View/вид от первого лица, видео с камеры дрона в режиме реального времени транслируется на монитор, очки или шлем пилота)??? атаковал движущийся автомобиль, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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