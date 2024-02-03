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Фигурист Галлямов заявил, что отказывается получать олимпийские медали по почте

Фигурист Галлямов заявил, что отказывается получать олимпийские медали по почте

Фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, заявил, что не примет от Международного олимпийского комитета (МОК) медаль зимних Олимпийских игр - 2022, если она не будет вручена лично.

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