Фигурист Галлямов заявил, что отказывается получать олимпийские медали по почте

Фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, заявил, что не примет от Международного олимпийского комитета (МОК) медаль зимних Олимпийских игр - 2022, если она не будет вручена лично.
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