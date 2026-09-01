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Как быстро проснуться утром и быть бодрым: что действительно помогает

Иногда даже после восьми часов сна утром кажется, что мозг категорически отказывается включаться. Первые минуты после пробуждения организм действительно работает иначе, но этот период можно заметно облегчить простыми действиями.

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