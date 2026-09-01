Как быстро проснуться утром и быть бодрым: что действительно помогает

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Иногда даже после восьми часов сна утром кажется, что мозг категорически отказывается включаться. Первые минуты после пробуждения организм действительно работает иначе, но этот период можно заметно облегчить простыми действиями.