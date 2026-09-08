Germany’s Power Grid Could Be NATO’s Weakest Link

If Russia attacks a NATO member, Germany would have six months to move as many as 800,000 allied troops and 200,000 vehicles across the country toward the eastern flank.
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