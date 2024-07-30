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РИА Новости: протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса рядом с Каракасом

РИА Новости: протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса рядом с Каракасом

Протесты по итогам президентских выборов в Венесуэле, где победил действующий глава государства Николас Мадуро, также охватили ближайший к столице страны штат Ла-Гуайра, там демонстранты снесли и сожгли статую экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса.

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