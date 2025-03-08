«Срочно спасаем друзов!» — Израиль готовится к штурму Дамаска

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Вот Евреи и показали всю свою сучьность! Что сейчас Мировые СМИ писать будут? Кстати с праздником вас [женским] порхатые, истинные проститутки Запада!
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