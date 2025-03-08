«Срочно спасаем друзов!» — Израиль готовится к штурму Дамаска

Под фактический контроль Тель-Авива попадает треугольник — Голанские высоты, пригороды Дамаска и граница с Иорданией, и это радикально меняет расклад сил во всем регионе Алексей Михайлов Фото: AP/TASS 1 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что части и подразделения Армии обороны Израиля (АОИ) получили приказ прийти на помощь нескольким поселениям сирийских друзов, находящимся в пригородах Дамаска.