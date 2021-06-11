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Первое предприятие TSMC в Японии позволит локализовать выпуск 16-нм продукции

Первое предприятие TSMC в Японии позволит локализовать выпуск 16-нм продукции

В этому году TSMC уже сообщала, что потратит $170 млн на строительство в Японии исследовательского центра, который поможет местным заказчикам разрабатывать полупроводниковые компоненты для дальнейшего производства на мощностях тайваньской компании.

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