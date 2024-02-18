Кабмин Израиля утвердил решение о невозможности одностороннего признания Палестины

Израильский кабинет министров единогласно одобрил декларативное решение о невозможности одностороннего признания палестинского государства и противодействии международному давлению в вопросе урегулирования.
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