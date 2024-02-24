О чём свидетельствует длительное и постоянно нарастающее противостояние на польско-украинской границе? Кроме того, разумеется, что польские фермеры заслуженно недовольны украинской аграрной экспансией, а польское правительство не имеет достаточно авторитета, чтобы проигнорировать требования фермеров и подавить их протесты силой.
Зерновая схватка нанайских девочек
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Да козе понятно, что США ждет гражданская война с распадом на штаты, ЕС тоже ждет распад. А Польшу - последний четвертый раздел.
Ответить
22 час.
Свежие комментарии