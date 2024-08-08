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"Опасался раздела совместно нажитого имущества". Ирина Болгар рассказала об отношениях с Павлом Дуровым и его других девушках

"Опасался раздела совместно нажитого имущества". Ирина Болгар рассказала об отношениях с Павлом Дуровым и его других девушках

Ирина Болгар, которая недавно рассказала, что воспитывает троих детей от Павла Дурова, заявила, что они не зарегистрировали отношения из-за того, что миллиардер не хотел в случае развода делить имущество, а также о том, что ей стали писать другие девушки, с которыми у Дурова были отношения параллельно.

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