«Впереди непростая работа»: в чем уникальность анонсированного Собяниным цирка

Сергей Собянин заявил об итогах конкурса на лучшую архитектурную концепцию нового здания цирка. Изначально власти Москвы планировали строить его на проспекте Вернадского, но впоследствии, учитывая мнение жителей города, решили перенести строительство в Мневниковскую пойму.
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