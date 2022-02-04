Эрдоган раскритиковал Запад за «разжигание пожара» между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после личной встречи в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в очередной раз предложил посредничество Украине и России и раскритиковал западные страны за «безответственные сценарии оккупации».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после личной встречи в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в очередной раз предложил посредничество Украине и России и раскритиковал западные страны за «безответственные сценарии оккупации».
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