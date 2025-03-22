БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Игра» в перемирие: Ферзь Путина бьет козыри Трампа

«Игра» в перемирие: Ферзь Путина бьет козыри Трампа

России выгодно, чтобы республиканцы сохранили власть, потому совсем уж жестко давить на США не будут Дмитрий Родионов На фото: коллажЖ: президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) Материал комментируют: Андрей Манойло Павел Фельдман Президент США Дональд Трамп заявил о намерении поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

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