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Пронедра

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Не только Авдеевка: Украина на пути к потере масштабных территорий

Не только Авдеевка: Украина на пути к потере масштабных территорий

Не только Авдеевка: Украина на пути к потере масштабных территорий Ольга ВайленкоВашингтон признал, что Украина столкнется с серьезными территориальными утратами после поражения в Авдеевке.

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