Грузовик насмерть сбил пешехода в Советском районе Новосибирска

Ночью в Советском районе Новосибирска произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Грузовик, за рулем которого был 41-летний мужчина, двигался задним ходом к месту разгрузки, когда на его пути возник пешеход.
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