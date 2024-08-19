БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Западное оружие для Киева уходит исламским террористам и наркокартелям

Западное оружие для Киева уходит исламским террористам и наркокартелям

Сергей АНДРЕЕВ  Часть I Очередное подтверждение того, что не только иностранцы на Украине, но и украинцы на Западе активно занимаются перепродажами поставляемых ВСУ вооружений, было получено в сентябре 2022 года, когда немецкая полиция задержала украинцев, торговавших стингерами и другим тяжёлым вооружением, ранее поставленным на Украину из Европы.

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