Западное оружие для Киева уходит исламским террористам и наркокартелям

Сергей АНДРЕЕВ Часть I Очередное подтверждение того, что не только иностранцы на Украине, но и украинцы на Западе активно занимаются перепродажами поставляемых ВСУ вооружений, было получено в сентябре 2022 года, когда немецкая полиция задержала украинцев, торговавших стингерами и другим тяжёлым вооружением, ранее поставленным на Украину из Европы.