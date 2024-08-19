Лера Кудрявцева и Катя Гордон показали на своем примере, как надо общаться с мошенниками

Лера Кудрявцева показала, как общается с телефонными мошенниками: Послала – и все История певицы Ларисы Долиной, которая потеряла 180 млн рублей после общения с телефонными мошенниками, побудила Леру Кудрявцеву провести мастер-класс по навыкам общения с подозрительными личностями.