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Лера Кудрявцева и Катя Гордон показали на своем примере, как надо общаться с мошенниками

Лера Кудрявцева и Катя Гордон показали на своем примере, как надо общаться с мошенниками

Лера Кудрявцева показала, как общается с телефонными мошенниками: Послала – и все История певицы Ларисы Долиной, которая потеряла 180 млн рублей после общения с телефонными мошенниками, побудила Леру Кудрявцеву провести мастер-класс по навыкам общения с подозрительными личностями.

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