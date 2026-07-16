RT: арестованный по делу Березовской агент ГУР пытался устроить не менее 20 терактов в России

Задержанный в рамках расследования дела об убийстве подозреваемой во взрыве в Монако Анастасии Березовской украинский агент Виталий Жикович пытался организовать не менее 20 террористических актов на территории России.
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