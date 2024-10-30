Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Свобода
    для чего нам все это ? С жиру бесятся. Не знают, как еще к себе привлечь внимание20-летняя дочь Ча...
  • Марина Свобода
    измена родине - раньше бы сразу расстреляли, а сейчас кто больше откатит. тот быстрее и соскочитОбвиняемые по дел...
  • Лидия Санникова
    Убожество... Оба.Дуэту Инстасамки ...

В США раскрыли смысл плана Зеленского

В США раскрыли смысл плана Зеленского

Жесткая риторика, отраженная в плане победы президента Украины Владимира Зеленского, и последующий отказ западных лидеров поддержать позиции Киева, призваны показать украинцам исчерпание всех возможностей и подготовить их к переговорам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Бабин
Да его план-столкнуть НАТО и Россию напрямую-и весь его план
Ответить
18 час.
саша пупкин
Ну не шмогла я, не шмогла))))
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх