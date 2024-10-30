В США раскрыли смысл плана Зеленского

Жесткая риторика, отраженная в плане победы президента Украины Владимира Зеленского, и последующий отказ западных лидеров поддержать позиции Киева, призваны показать украинцам исчерпание всех возможностей и подготовить их к переговорам.
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