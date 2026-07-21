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Оборот ставок на ЧМ-2026 почти в 2 раза превысил объем пари на ЧМ-2022 (БЕТСИТИ)

В БЕТСИТИ подвели итоги ЧМ-2026. Турнир в США, Канаде и Мексике обошел ЧМ-2022 по обороту почти в два раза.

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