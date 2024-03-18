Жителей России предупредили о подорожании молока и молочной продукции

В России к осени 2024 года молочная продукция может подорожать на 7-10%. Об этом рассказала "Парламентской газете" доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.
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