Министр сельского хозяйства РФ: «Инструмент агрострахования подтвердил свою актуальность и востребованность»

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут дала позитивную оценку работе механизма агрострахования на заседании Правительства России 7 ноября, докладывая об итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур и мерах по развитию АПК.
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