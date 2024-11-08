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Министр сельского хозяйства РФ: «Инструмент агрострахования подтвердил свою актуальность и востребованность»

Министр сельского хозяйства РФ: «Инструмент агрострахования подтвердил свою актуальность и востребованность»

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут дала позитивную оценку работе механизма агрострахования на заседании Правительства России 7 ноября, докладывая об итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур и мерах по развитию АПК.

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