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Еврокомиссия планирует ужесточить выдачу виз для россиян

Еврокомиссия планирует ужесточить выдачу виз для россиян

Еврокомиссия планирует ужесточить визовые правила для жителей России. Об этом сообщило издание Politico.

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