БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ромейский император Цимисхий против киевского князя Святослава

Ромейский император Цимисхий против киевского князя Святослава

Реконструкция лица Цимисхия на шёлковом византийском гобелене, привезённом в XII веке из Константинополя епископом Гюнтером Бамбергским В предыдущей статье было рассказано о происхождении и молодости Иоанна Цимисхия и обстоятельствах его восшествия на престол.

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