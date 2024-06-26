Ромейский император Цимисхий против киевского князя Святослава

Реконструкция лица Цимисхия на шёлковом византийском гобелене, привезённом в XII веке из Константинополя епископом Гюнтером Бамбергским В предыдущей статье было рассказано о происхождении и молодости Иоанна Цимисхия и обстоятельствах его восшествия на престол.