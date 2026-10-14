Минувшей ночью южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотников. В Ростовской области силами ПВО удалось уничтожить и подавить свыше 160 дронов, пострадавших и разрушений нет.
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