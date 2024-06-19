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РУССКИЕ ВОЕННЫЕ "ДАВЯТ АМЕРИКАНЦЕВ СО ВСЕХ СТОРОН": ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ ЗАЯВИЛ ОБ "ИНФОРМАЦИОННОЙ БОМБЕ"

РУССКИЕ ВОЕННЫЕ "ДАВЯТ АМЕРИКАНЦЕВ СО ВСЕХ СТОРОН": ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ ЗАЯВИЛ ОБ "ИНФОРМАЦИОННОЙ БОМБЕ"

Русские военные "давят американцев со всех сторон". Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил об "информационной бомбе".

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