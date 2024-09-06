Средства российских компаний на индийских спецсчетах сократились вдвое

Средства российских компаний на специальных счетах востро в Индии за последние 12-15 месяцев сократились почти вдвое, значительная часть средств была использована для покупки индийских ценных бумаг, оборудования и продукции оборонного сектора, сообщили два источника изданию The Mint.
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