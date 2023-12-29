Тимошин: Все резонансные уголовные дела против крупных орловских чиновников никуда не денутся

На прошедшей 28 декабря пресс-конференции прокурора Орловской области Алексея Тимошина журналисты сразу нескольких региональных изданий подняли вопрос о волоките по резонансным уголовным делам против крупных орловских чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии