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Тимошин: Все резонансные уголовные дела против крупных орловских чиновников никуда не денутся

Тимошин: Все резонансные уголовные дела против крупных орловских чиновников никуда не денутся

На прошедшей 28 декабря пресс-конференции прокурора Орловской области Алексея Тимошина журналисты сразу нескольких региональных изданий подняли вопрос о волоките по резонансным уголовным делам против крупных орловских чиновников.

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