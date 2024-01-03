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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ангелина Мельникова: «В предстоящем году я постараюсь выдать свой максимум в спорте»

«У меня большие спортивные цели на предстоящий год, потому что 2024 год – олимпийский. В предстоящем году я постараюсь выдать свой максимум в спорте.

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