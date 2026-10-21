Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» В ноябре пенсии повысят россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, получателям доплат к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации, а также работникам организаций угольной промышленности.