❕ В России отмечают 80-летие Ялтинской конференции Подготовка ко второй встрече «большой тройки» — Сталина, Черчилля и Рузвельта — заняла два месяца.
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❕ В России отмечают 80-летие Ялтинской конференции Подготовка ко второй встрече «большой тройки» — Сталина, Черчилля и Рузвельта — заняла два месяца.