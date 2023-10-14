Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не смогут одновременно помогать Украине и Израилю

Соединенные Штаты не смогут одновременно оказывать поддержку киевской стороне и Израилю. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал 360tv, выразил Ларри Джонсон, экс-аналитик американского Центрального разведывательного управления.
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