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«Штрафовать не будут». В Госдуму внесли законопроект, который затронет многих

«Штрафовать не будут». В Госдуму внесли законопроект, который затронет многих

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес в палату парламента с отрицательным отзывом правительства РФ законопроект, который запрещает привлекать граждан к административной ответственности за лайки в социальных сетях, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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