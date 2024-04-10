Тест-драйв Changan CS35 Plus

Недавно обновились несколько представительских моделей в сегменте компактных кроссоверов. Осенью прошлого года на российский рынок вышел рестайлинговый Geely Coolray, а в феврале начались продажи обновленных Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro.
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