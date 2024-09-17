Сноуден предположил, с чем связаны взрывы пейджеров в Ливане

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден выступил с предположением, что детонация пейджеров в разных районах Ливана, вероятнее всего, объясняется не хакерской атакой, а работой встроенных взрывных устройств.
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