В Приангарье работодатель выплатил 300 тыс. рублей за смерть сотрудника

В Куйтунском районе Иркутской области в марте 2024 года работник лесозаготовительного предприятия погиб от удара хлыстом из-за нарушений требований безопасности работодателем, сообщает региональная прокуратура.
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