War and Magic: Kingdom Reborn — все рабочие коды активации, октябрь 2023 г.

Война и магия: Возрождение королевства — это стилизованная MMO стратегия в реальном времени, которая приглашает вас в пышный, красивый, но полный хаоса средневековый мир, где королевства вели войны друг с другом, чтобы заявить о своем господстве.
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