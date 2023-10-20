Половина жителей Петербурга мечтает об увольнении своего руководителя

Бессонница, тревога и выгорание – вот последствия ужасных отношений в коллективе. И чаще всего с агрессивным руководством сталкиваются менеджеры по продажам, бухгалтеры, работники ресторанов и журналисты.
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