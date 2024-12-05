Брайан Армстронг выступает за этические стандарты в крипто-праве

Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, высказал твердое мнение о необходимости для криптовалютных компаний держаться подальше от юридических фирм, которые нанимают бывших регулирующих чиновников.
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