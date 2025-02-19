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Царьград

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"Starlink могут отключить в любой момент": Волонтёр готовит ВСУ к почти безвыходной ситуации

"Starlink могут отключить в любой момент": Волонтёр готовит ВСУ к почти безвыходной ситуации

Украинский военный волонтер Мария Берлинская заявила, что "Starlink могут отключить в любой момент". Но "технический сбой" будет только для ВСУ.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Американцы вроде и &quot;наезжают&quot; на украину, но полноценно воюют на её стороне. Все разговоры про мир пока просто пшик!
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