Политолог Дисен назвал заявление ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом

Евросоюз совершает большую ошибку, заявляя, что Освенцим освободили «союзные войска». Это называется переписыванием истории, заявил в соцсети X преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.
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