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Политолог Дисен назвал заявление ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом

Политолог Дисен назвал заявление ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом

Евросоюз совершает большую ошибку, заявляя, что Освенцим освободили «союзные войска». Это называется переписыванием истории, заявил в соцсети X преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

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