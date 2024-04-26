В Пряжинском районе Карелии заболели коровы. Как сообщает «Республиканский центр ветеринарии и консультирования», Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия введен карантин, проводятся предусмотренные ветеринарным законодательством мероприятия, направленные на ликвидацию эпизоотического очага и недопущение распространения возбудителя заболевания Парагрипп-3 крупного рогатого скота – остро протекающая контагиозная вирусная болезнь, главным образом телят, характеризующаяся лихорадкой, конъюнктивитом и катаральным […] Запись Очаг парагриппа коров выявлен в одном из районов Карелии впервые опубликована на сайте karelia.