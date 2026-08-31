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Аргументы недели

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Конгресс США заблокировал строительство линкоров класса «Трамп»

Конгресс США заблокировал строительство линкоров класса «Трамп»

Законодатели включили в бюджет ВМС положение, запрещающее контракты на строительство головного корабля USS Defiant до подтверждения готовности всех заявленных систем вооружения.

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Виктор Луговой

"Рельсотрон, лазеры и гиперзвуковые ракеты не прошли полноценных испытаний." (цы)
Зато лютобешено дорого. А здесь у меня только один вопросий: а чочо буит, если такому суперпупертехнофицированному воплощению груды зелёной резаной бумаги - в бочину ш-под воды прилетит всего одна шквалина? От "Шквала" в воде спасения так же нема, как и от "Циркона" с неба...